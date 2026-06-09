L’aereo precipita e si schianta esplosione spaventosa | bilancio drammatico

Un aereo si è schiantato in volo, provocando un’esplosione che ha causato numerosi decessi. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una manovra di routine, il velivolo ha subito un cambio improvviso di rotta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni precise. La dinamica dell’incidente suggerisce un problema tecnico o un errore durante il volo.

In cielo sembra tutto sotto controllo. Il tempo di una manovra, poi un cambio improvviso, come se qualcosa non tornasse. E quando l’aereo si avvicina di nuovo alla pista, per chi guarda da terra è un attimo: un lampo, il boato, quella colonna di fumo scuro che si vede anche da lontano. Le immagini che stanno circolando in queste ore non lasciano spazio all’immaginazione. Si capisce che c’è un problema, si intuisce il tentativo disperato di rimettere tutto in sicurezza. Ma negli ultimi secondi, proprio quando sembra possibile, la scena si trasforma in un incubo. Nei video delle telecamere di sorveglianza si vede il velivolo toccare terra, quasi “rimbalzare”, provare a rialzarsi per un istante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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