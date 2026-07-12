Durante un matrimonio a Parigi, Adriana Abascal ha indossato un abito rosso con una maxi scollatura, attirando l’attenzione. La modella e imprenditrice messicana, nota presenza nei grandi eventi mondani, è la compagna del Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Adriana Abascal continua a distinguersi tra le protagoniste dell’alta società internazionale anche grazie alle sue scelte di stile. L’imprenditrice messicana, da tempo presenza abituale nei grandi eventi mondani e compagna del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, ha attirato l’attenzione durante un matrimonio celebrato a Parigi. Ha incantato tutti con uno splendido abito rosso che unisce alcune delle tendenze più in voga del momento: tulle, tessuti trasparenti, una scollatura profonda e un’inconfondibile ispirazione ellenica che richiama quell’estetica che sta tornando alla ribalta anche grazie a produzioni cinematografiche come L’Odissea. Adriana Abascal incanta Parigi con un abito rosso ispirato alla Grecia classica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Adriana Abascal osa con la maxi scollatura, la compagna di Emanuele Filiberto è una dea in rosso

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