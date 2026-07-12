Inter Bigica nuovo allenatore della Primavera | il comunicato

Emiliano Bigica è stato nominato nuovo allenatore della Primavera dell’Inter. L’ex tecnico del Sassuolo, dove ha guidato la squadra per sei stagioni, prende il posto precedente. Il club ha annunciato ufficialmente il suo incarico senza specificare dettagli aggiuntivi. Bigica assume il ruolo in vista della prossima stagione, sostituendo l’allenatore precedente. La nomina è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

Emiliano Bigica è il nuovo allenatore dell'Inter Primavera. Il tecnico arriva in nerazzurro dopo sei stagioni sulla panchina della Primavera del Sassuolo. Nato a Bari il 4 settembre 1973, Bigica ha legato la sua vita al mondo del pallone: lo ha fatto prima da calciatore, crescendo nelle giovanili della squadra della sua città. A Bari, appena ventenne, ha conquistato la promozione in Serie A da capitano, e nell'anno successivo ha vinto con la Nazionale l'Europeo Under 21 con la fascia al braccio. Una leadership portata a Firenze, dove ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, per poi proseguire la sua carriera tra Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza e Novara, dove si è ritirato nel 2007. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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