Dino Bruni, ex ciclista, è morto a 94 anni. È deceduto mercoledì, lasciando un’eredità nel mondo del ciclismo. Bruni, noto per aver condiviso la passione con grandi campioni, ha lasciato un segno duraturo nel ricordo degli appassionati. La sua scomparsa segna la fine di una carriera lunga e ricca di partecipazioni. La notizia è stata confermata da fonti vicine al mondo dello sport.

Anche i più grandi velocisti scendono di sella, ma ci sono uomini che continuano a pedalare nella memoria. Dino Bruni a 94 anni mercoledì ha chiuso le ali, ritrovandosi forse ora con il suo capitano Coppi, ma lascia il segno delle sue ruote, inciso nell’asfalto dei ricordi, dove il tempo non cancella le tracce ma le rende ancora più profonde. Alla chiesa della sua Portomaggiore ieri vi è stato l’ultimo saluto a lui che vinse l’argento alle Olimpiadi di Helsinki 1952, partecipò a quelle di Melbourne ‘56, oltre al bronzo mondiale nel 1955 e tra i suoi tanti successi, le due tappe al Giro del ‘60 vestendo la maglia rosa. Un ultimo saluto dove anche Don Ugo Berti ha rimarcato che Bruni è stato un pezzo di storia di Portomaggiore e d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Adesso corri con Coppi e Baldini". L’ultimo saluto alla leggenda Bruni

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