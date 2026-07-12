Addio a Carmagnini L’Arcobaleno piange

Il mondo dello sport pratese piange la scomparsa di Andrea Carmagnini, presidente dell’Arcobaleno, avvenuta nelle ultime ore. Nato a luglio, avrebbe compiuto 73 anni il prossimo mese di agosto. Oltre al ruolo nel club sportivo, era farmacista e ha ricoperto fino a pochi anni fa la carica di presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Firenze. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i membri della comunità sportiva e professionale locale.

Il mondo dello sport pratese è in lutto: nelle scorse ore è scomparso Andrea Carmagnini, presidente dell’ Arcobaleno. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo agosto e, da farmacista, è stato sino a pochi anni fa presidente dell’ Ordine dei Farmacisti di Firenze. E proprio il messaggio di condoglianze da parte dell’Ordine è uno dei tanti pervenuti ai figli di Andrea, Claudia ed Alberto. Anche il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, ha voluto dedicargli un pensiero. "Conoscevo da tanti anni Andrea Carmagnini ed è stata una splendida persona, sia nel lavoro come farmacista che nell’impegno nell’associazionismo sportivo all’Arcobaleno - ha ricordato - un uomo che metteva umanità e passione in tutte le attività che seguiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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