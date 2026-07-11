Il 11 luglio 2026 è morto Andrea Carmagnini, presidente storico dell’Arcobaleno ginnastica. La notizia è stata comunicata dal presidente della Provincia di Prato, che ha espresso cordoglio anche a nome del Comune e di altri enti. Carmagnini era noto per il suo ruolo di leadership all’interno della società sportiva. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Prato, 11 luglio 2026 – Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai esprime il proprio cordoglio e dei due enti che rappresenta, Comune di Montemurlo e Provincia, per la scomparsa di Andrea Carmagnini, storico presidente dell’ Arcobaleno Ginnastica Prato, nato a Prato 11 agosto del 1953 e morto dopo una malattia contro la quale combatteva da qualche tempo. Il ricordo. "Conoscevo da tanti anni Andrea Carmagnini ed è stata una splendida persona, sia nel lavoro come farmacista che nell'impegno nell'associazionismo sportivo all'Arcobaleno - ricorda Calamai- Un uomo che metteva umanità e passione in tutte le attività che seguiva. Andrea si è speso tanto per i ragazzi e per la loro piena inclusione attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio ad Andrea Carmagnini, storico presidente dell’Arcobaleno ginnastica

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