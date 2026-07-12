Adamant ha deciso di non confermare Fabrizio Piccone come giocatore titolare nella prossima stagione di Serie B Nazionale. Al momento, il club sta valutando altri candidati per il ruolo di esterno. Nel frattempo, ha concluso un accordo con Francesco Paolin, che entrerà a far parte della squadra. La scelta di non proseguire con Piccone segna un cambiamento nella composizione del roster in vista dell’imminente campionato.

Non sarà Fabrizio Piccone la guardia titolare dell’Adamant nella prossima stagione di B Nazionale. Dopo aver chiuso per Francesco Paolin, che nell’idea di squadra di coach Bianchi e del gm Mannucchi partirà però dalla panchina come cambio di lusso degli esterni, Ferrara pareva in vantaggio fino a ieri nella corsa alla guardia ex Jesi e Piombino, reduce da una stagione da 14 punti di media nelle Marche, malgrado i problemi societari del club. Invece il giocatore ha scelto la strada che lo porterà ad Orzinuovi, formazione ambiziosa che in queste ore sta seguendo anche l’ex Kleb Alessandro Panni, costringendo l’entourage biancazzurro a spostarsi su altri obiettivi per quello che riguarda l’ultima casella da riempire nell’organico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adamant, l’ultimo tassello. Sfumato Piccone, il club sonda altri nomi di esterni

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