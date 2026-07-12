Ad Arezzo, cinque quindicenni sono stati condannati semplicemente per aver condiviso un abbraccio su Instagram, senza bisogno di ulteriori prove o testimonianze. La decisione si basa sulla pubblicazione digitale, che ha portato alla loro condanna nel tribunale online. La vicenda ha attirato l’attenzione sul modo in cui i social media influenzano le procedure giudiziarie, evidenziando come un gesto condiviso possa diventare motivo di colpevolezza senza un processo formale.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo la giustizia minorile ha finalmente scoperto il vero problema dei nostri tempi: non servono più prove, testimoni o processi. Basta una fotografia sfocata, due messaggi su WhatsApp e un gruppo di adolescenti convinti di essere contemporaneamente giudici, poliziotti e commentatori televisivi. La vicenda risale al novembre 2025, quando un ragazzo di 15 anni viene fotografato durante una festa mentre abbraccia una coetanea. Un gesto che, nell’antichità, veniva chiamato “abbraccio”. Nell’era dei social, invece, è diventato materiale sufficiente per costruire un’accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Ad Arezzo basta un abbraccio per diventare colpevoli: cinque quindicenni aprono il tribunale di Instagram

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