Accademia di Napoletanità a Villa Fondi con Mandara

Il 15 luglio alle 21 si svolgerà a Villa Fondi uno spettacolo con Fabrizio Mandara, intitolato “Miss, mia cara miss”. La serata è dedicata alla musica, all’ironia e alla cultura partenopea, organizzata dall’Accademia di Napoletanità. Mandara sarà protagonista sul palco con il suo concerto, portando in scena il suo repertorio. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato alla promozione delle tradizioni partenopee.

La serata del 15 luglio celebra musica, ironia e cultura partenopea.. Il cantautore Fabrizio Mandara sarà il protagonista dello spettacolo “Miss, mia cara miss”, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di Villa Fondi – Piano di Sorrento. Un percorso chitarra e voce nella canzone umoristica napoletana, tra frizzi, lazzi, sentimenti e passioni che attraversano generazioni. Mandara racconta il suo rapporto con la tradizione con un omaggio a Totò: Io sono un giovane anziano, immerso nelle musiche e nei testi di un tempo che ancora oggi fanno vibrare cuori e cantare la gente. Un trait d’union tra passato e presente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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