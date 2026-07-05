El Grande Americano ha annunciato che non si presenterà più in inferiorità numerica contro i Perros del Mal. La sfida è arrivata in vista del prossimo episodio di AAA su Fox, previsto per sabato 11 luglio a San Luis Potosí. L’atleta ha invitato i rivali a mostrarsi, lasciando intendere che sarà presente con un numero di combattenti pari. La tensione tra le due fazioni si mantiene alta, senza che siano stati annunciati incontri o accordi ufficiali.

El Grande Americano ha sfidato i Perros del Mal a farsi rivedere nel prossimo episodio di AAA on Fox, in programma sabato 11 luglio da San Luis Potosí, avvertendo la fazione che stavolta non l’affronterà in inferiorità numerica. Nello stesso show sono attese anche le apparizioni di Damian Priest e del campione AAA Mega Dominik Mysterio. L’agguato dei Perros del Mal a El Grande Americano. Un paio di settimane fa, El Grande Americano era stato aggredito dai Perros del Mal — la fazione da poco ricomposta — mentre festeggiava la vittoria sull’originale El Grande Americano nel match maschera contro maschera. Il gruppo, formato da Daga, Karmen Petrovic, Bronco Nima, Berto e Angel, lo aveva lasciato a terra per chiudere lo show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: El Grande Americano risponde all’agguato dei Perros del Mal, loro continuano con la violenza

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