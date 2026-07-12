50 Cent ha festeggiato le tre candidature agli Emmy ricevute per il suo lavoro di produzione del documentario su Diddy, Sean Combs: The Reckoning, realizzato per Netflix. «Tutti avevano qualcosa da dire quando l’ho annunciato. ora anche gli Emmy hanno qualcosa da dire», ha dichiarato con orgoglio in un post su Instagram, poco dopo l’annuncio. «3 nomination agli Emmy per Sean Combs: The Reckoning. Di fronte al lavoro svolto non si può obiettare nulla». La docuserie ha ottenuto candidature nelle categorie Miglior serie documentaristica o di saggistica, Miglior regia per un programma documentaristico o di saggistica e Miglior montaggio per un programma di saggistica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 50 Cent commenta le tre candidature agli Emmy per il suo documentario su Diddy: «Non si può discutere la qualità del lavoro»

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Pensó que era un matrimonio falso, ¡pero él ya la amaba con locura!

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