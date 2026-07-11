L'allenatore ha mostrato una preferenza per Nico Gonzalez rispetto a Zhegrova come vice Conceicao sulla fascia destra, secondo quanto riferito. Nei piani tattici, il tecnico ha delineato le proprie scelte per la posizione. Nel mercato, la Juventus ha deciso di mantenere una linea ferma, rifiutando sconti nelle trattative di vendita, seguendo l’esempio di club come PSG e Aston Villa per alcuni giocatori. La strategia riguarda le trattative per Kolo Muani e il portiere.

di Mauro Munno sulla fascia destra. I piani tattici del tecnico. Nelle dinamiche di mercato, la Juventus sceglie di adottare la linea dura, la stessa che sta subendo da PSG o Aston Villa per Kolo Muani e il Dibu Martinez: quando si vende, non si concedono sconti. Il club bianconero sta mantenendo una posizione di assoluta fermezza sul cartellino di Nico Gonzalez. In questo contesto, i tempi lunghi del Mondiale americano attualmente in corso giocano a favore dei torinesi, dilatando le scadenze e permettendo di gestire l’attesa senza futili frenesie. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il prezzo del cartellino e la volontà del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova o Nico Gonzalez? Spalletti ha una preferenza per il vice Conceicao

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