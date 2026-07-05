WWE | Baron Corbin verso il ritorno? La decisione della MLW alimenta le indiscrezioni
La MLW ha annunciato che Baron Corbin sarà presente nel prossimo evento, alimentando le voci sul suo possibile ritorno in WWE. Corbin, che da tempo non compete in federazioni principali, ha partecipato a incontri e incontri promozionali dell'organizzazione. La decisione di coinvolgerlo in questa nuova fase ha fatto salire le speculazioni sulla sua futura presenza in WWE, anche se ufficialmente non ci sono conferme.
Baron Corbin può continuare a scherzare sul fatto che tutti sembrino conoscere i suoi programmi meglio di lui, ma gli ultimi sviluppi in Major League Wrestling (MLW) rendono un suo ritorno in WWE sempre più credibile. Dopo aver lasciato la WWE nel novembre 2024, Corbin ha iniziato a lottare con il ring name Bishop Dyer. Ora, però, la MLW lo ha ufficialmente “escluso” dalla compagnia e gli ha revocato la sua metà dei MLW World Tag Team Championship. Un dettaglio tutt’altro che banale: nel wrestling, decisioni di questo tipo vengono spesso utilizzate per giustificare l’uscita di scena di un atleta che potrebbe essere in procinto di lasciare la federazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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