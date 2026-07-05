WWE | Baron Corbin verso il ritorno? La decisione della MLW alimenta le indiscrezioni

Notizia in breve

La MLW ha annunciato che Baron Corbin sarà presente nel prossimo evento, alimentando le voci sul suo possibile ritorno in WWE. Corbin, che da tempo non compete in federazioni principali, ha partecipato a incontri e incontri promozionali dell'organizzazione. La decisione di coinvolgerlo in questa nuova fase ha fatto salire le speculazioni sulla sua futura presenza in WWE, anche se ufficialmente non ci sono conferme.