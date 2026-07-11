Wimbledon di padre in figlio | Cruz Hewitt in finale torneo jr

Cruz Hewitt ha raggiunto la finale del torneo juniores a Wimbledon, seguendo le orme di suo padre, Lleyton Hewitt, che aveva vinto il titolo in singolare maschile. La partita si è conclusa con Cruz che ha superato un avversario in tre set. La finale si terrà nei prossimi giorni, confermando la tradizione familiare nel prestigioso torneo britannico.

Di padre in figlio. Dopo Lleyton Hewitt, ultimo campione australiano in singolare maschile, a Wimbledon è il momento di suo figlio Cruz, che ha raggiunto la finale nel tabellone di singolare junior battendo 6-4 6-4 il promettente olandese Thijs Boogaard, capace un mese fa di arrivare a un punto dalla vittoria contro Daniil Medvedev a 's-Hertogenbosch., Il diciassettenne è il primo australiano a raggiungere la finale del torneo juniores di Wimbledon dai tempi di Alex de Minaur, che ci riuscì dieci anni fa, nel 2016. E proverà a diventare il primo a vincere il titolo dal 2011, quando ci riuscirono Luke Saville e la futura numero 1 del mondo Ashleigh Barty. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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