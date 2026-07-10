Nel gennaio 2015 Roger Federer si trovava in Australia e si preparava a partecipare alla "Fast4Tennis" contro Lleyton Hewitt. Prima di iniziare la sfida, la leggenda del tennis mondiale si concesse un riscaldamento insolito, invitando il piccolo Cruz (figlio proprio di Lleyton) a giocare insieme a lui. Undici anni più tardi, Lleyton Jr ha trionfato nel torneo giovanile di Wimbledon: il video in cui condivide il campo con Roger, inevitabilmente, è tornato virale sui social. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Cruz Hewitt vince Wimbledon Juniors, ma undici anni fa sfidava... Federer!

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Cruz Hewitt v Michael Zheng Highlights | Australian Open 2026 Qualifying First Round

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