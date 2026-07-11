Viva Napoli torna su Canale 5 | Gigi D’Alessio traghetta la canzone partenopea tra memoria e presente

Viva Napoli torna su Canale 5 con Gigi D’Alessio come direttore artistico. Il format musicale, ideato da Mike Bongiorno, sarà rilanciato da Mediaset e mira a collegare tradizione e musica pop, coinvolgendo diverse generazioni. La trasmissione si concentrerà sulla canzone partenopea, con D’Alessio che guida il progetto tra memoria e presente. La programmazione dei palinsesti del gruppo televisivo ha annunciato questa novità nel settore musicale.

Mediaset pronta a rilanciare un format musicale storico ideato da Mike Bongiorno. Alla presentazione dei palinsesti del Gruppo televisivo, Gigi D’Alessio è stato scelto come direttore artistico d’eccezione del format che tra tradizione e pop, punta alla sfida di parlare a più generazioni nel linguaggio della melodia partenopea. La canzone napoletana, designata patrimonio UNESCO, torna dunque in prima serata. Mediaset ha deciso di riaccendere una delle sue insegne più riconoscibili: «Viva Napoli». E per farlo ha scelto un nome che con Napoli ha costruito carriera, pubblico e linguaggio: D’Alessio. Sarà lui il conduttore e il direttore artistico della nuova edizione dello show di Canale 5. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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