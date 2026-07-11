Le forze dell'ordine hanno avviato controlli su immobili a Prato, trovando appartamenti sovraffollati e ambienti di vita insalubri. La gestione dei posti letto avviene tramite caporali, contribuendo a un clima di illegalità diffusa. Le operazioni mirano a verificare singolarmente gli immobili, con l’obiettivo di contrastare il caporalato e le condizioni di sfruttamento legate all’abusivismo abitativo. Nessun dettaglio su eventuali provvedimenti o persone coinvolte è stato reso noto.

PRATO Appartamenti sovraffollati: in primis ambienti di vita insalubri, poi la gestione dei posti letto in mano ai caporali e lo sviluppo di un contesto di diffusa illegalità. La Fondazione Caponnetto da tanti anni si occupa di queste problematiche che riguardano non solo Prato ma tante città italiane, dove c’è la presenza di manodopera straniera, spesso non residente, dai braccianti agricoli agli operai nelle fabbriche. Come arginare queste condizioni di vita così degrandanti e che possono diventare anche rischiose? "Chi offre lavoro - spiega Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto - spesso ha bisogno di far dormire gli operai e le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vincere il caporalato è possibile: "Immobili controllati uno per uno"

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