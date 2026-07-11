Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 18 | 40

Il 11 luglio 2026 alle 18:40, Astral Infomobilità ha segnalato traffico regolare sul raccordo anulare di Roma. La viabilità nella regione Lazio risultava fluida, senza incidenti o restringimenti segnalati. La situazione si è mantenuta stabile durante le ore di punta, secondo i dati forniti dal servizio di monitoraggio del traffico. Nessuna altra criticità è stata riportata in quella fascia oraria.

Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e code per curiosi in direzione opposta e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia Torvaianica nei due sensi di marcia facciamo trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di acidità in un effetto non la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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