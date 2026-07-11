Il 11 luglio 2026 alle 18:10, Astral Infomobilità ha segnalato che il traffico sul raccordo anulare di Roma era regolare. La situazione della viabilità nella regione Lazio risultava fluida in quel momento, senza particolari criticità o incidenti segnalati. La rete stradale appariva libera da congestioni o blocchi, secondo i dati forniti dall’azienda di informazione sulla mobilità. Nessuna altra variazione o evento rilevante è stata comunicata in quella fascia oraria.

Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade strade della Regione fanno eccezione delle cose sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia Torvaianica nei due sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di acidità in un effetto non la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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