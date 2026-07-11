Il traffico sul raccordo anulare di Roma è risultato regolare alle 17:25 del 11 luglio 2026, secondo il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio. Nessuna congestione o incidente è stato segnalato lungo la strada. La viabilità sulla rete autostradale della zona appare fluida, senza interruzioni o rallentamenti. La situazione resta stabile per il momento, senza variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti.

Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade strade della Regione fanno eccezione delle cose sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia Torvaianica nei due sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di acidità in un effetto non la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 di questa mattina, il traffico nella zona di Roma e nel Lazio si presentava regolare, secondo il servizio di Astral infomobilità.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Nuovo passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata. Parere favorevole della Regione LazioLa direzione competente si è espressa positivamente sul progetto di fattibilità tecnico?economico, considerando superate le principali criticità urbanistiche e paesaggistiche emerse durante l’istrutto ... rainews.it

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