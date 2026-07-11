Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 11 luglio 2026, l'Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda principalmente il raccordo anulare, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del traffico o eventuali chiusure. La rete di informazione si rivolge ai viaggiatori per fornire indicazioni sulla situazione in tempo reale, senza indicare modifiche specifiche o interventi in corso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza corsie riaperte al traffico e circolazione scorrevole tra le uscite Colombo e Laurentina più avanti sempre in esterno rallentamenti per traffico dalla Ardeatina al bivio per la diramazione Roma Sud in interna invece si procede a rilento tra Tuscolana e Laurentina poi all'altezza dell'uscita Pontina e sulla Pontina code a tratti per traffico intenso tra il raccordo e via di Pratica verso Latina ci spostiamo sull'Aurelia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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