Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio n apertura alla diramazione Roma nord e il traffico tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano non è più bloccato in carreggiata Nord nella stessa direzione però resta chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico rallentamenti tra riuscite Tuscolana Ardeatina sia interna sia esterna anche all'altezza della Pontina anche in questo caso interessa le due carreggiate sulla Salaria proseguono i lavori al cavalcavia il traffico è deviato sulle complanari laterali nei due sensi di marcia inevitabili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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