Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 11 | 25
Il servizio di Astral infomobilità segnala un problema sulla diramazione Roma nord, aperto alla viabilità del 10 luglio 2026 alle 11:25. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura dell’incidente o dell’intervento in corso. La comunicazione riguarda esclusivamente la situazione sulla rete stradale in quella zona, senza indicazioni su eventuali deviazioni o chiusure temporanee.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio n apertura alla diramazione Roma nord e il traffico tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano non è più bloccato in carreggiata Nord nella stessa direzione però resta chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico rallentamenti tra riuscite Tuscolana Ardeatina sia interna sia esterna anche all'altezza della Pontina anche in questo caso interessa le due carreggiate sulla Salaria proseguono i lavori al cavalcavia il traffico è deviato sulle complanari laterali nei due sensi di marcia inevitabili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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STADIO ROMA A PIETRALATA Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso, soffermandosi su due aspetti fondamentali: acustica e viabilità. L’acustica non è negoziabile. L’ospedale e le ca facebook
Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
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