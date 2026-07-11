Nella casa di via Trentino, gravemente danneggiata dall’esplosione del 6 giugno, si è svolto un nuovo sopralluogo venerdì 10 luglio. I tecnici hanno esaminato l’area alla ricerca di elementi utili per chiarire le cause dell’incidente. La struttura, ancora sotto sequestro, è stata ispezionata con attenzione, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli sulla relazione preliminare. La polizia ha mantenuto il sito sotto controllo, evitando l’accesso a persone non autorizzate.

Nuovo sopralluogo, ieri mattina, venerdì 10 luglio, nella casa (o in ciò che ne resta) di via Trentino in cui lo scorso 6 giugno si è verificata un’esplosione che ha provocato la morte di tre persone, mentre due, marito e moglie, sono state soccorse e tratte in salvo e adesso sono provvisoriamente ospitate in un alloggio della parrocchia di San Pio X. Si è trattato di un sopralluogo tecnico, quello di ieri, richiesto dall’assicurazione che si occupa della distribuzione del gas alla Procura, che ha dato l’autorizzazione. Non era presente nessuno dei familiari coinvolti, ma solo tecnici e legale incaricato dall’assicurazione, ‘armati’ di macchina fotografica e drone vista l’impossibilità di accedere fisicamente nell’immobile devastato dall’esplosione, per evidenti motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Trentino, presto la verità sull’esplosione

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