Vestirsi eleganti quando il termometro segna 35 gradi all' ombra è una vera sfida ma c' è una soluzione Da Pomellato a Stroili ecco i gioielli strategici da sfruttare per tutta l' estate e oltre il rientro in città
Con temperature di 35 gradi all’ombra, indossare gioielli eleganti diventa più semplice scegliendo pezzi strategici. Durante i saldi estivi, si possono acquistare accessori che durano oltre la stagione, ideali anche per il rientro in città e l’uso in ufficio. Marchi come Pomellato e Stroili offrono opzioni che combinano stile e praticità, permettendo di valorizzare l’abbigliamento anche con il caldo.
L a stagione dei saldi estivi si rivela spesso il momento ideale per pianificare acquisti a lungo termine, orientandosi su pezzi capaci di superare la stagionalità delle vacanze per adattarsi anche al rientro in città e ai contesti d’ufficio. Tra le tendenze su cui puntare, gli orecchini a goccia e i pendenti in oro e diamanti rappresentano un investimento strategico, grazie a linee fluide che si prestano a giochi di stile trasversali. Giganti e ricercati: 5 modelli di orecchini per rivoluzionare il proprio stile con un gesto X Nelle occasioni più formali, questi monili si indossano con una giacca sartoriale bianco panna o nera, preferibilmente senza nulla sotto, lasciando che il metallo dialoghi direttamente con la pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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