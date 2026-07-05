Temperature di nuovo oltre i 35 gradi? Ecco quando il caldo colpirà la Campania

A partire da oggi, domenica 5 luglio, in Campania si verifica un aumento delle temperature che superano i 35 gradi. Dopo giorni di instabilità e temporali, il meteo si stabilizza e si prevede una lunga fase di caldo. L’anticiclone si estende su gran parte dell’Italia e del bacino del Mediterraneo, portando condizioni di temperature elevate nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo giorni caratterizzati da instabilità e temporali, il meteo cambia decisamente volto anche in Campania. Da oggi, domenica 5 luglio, prende infatti il via una lunga fase di caldo che interesserà gran parte dell’Italia, con l’anticiclone pronto a conquistare progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo. Secondo le previsioni, il nuovo campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato per diversi giorni, favorendo un sensibile aumento delle temperature. Già tra oggi e domani i valori massimi torneranno a salire, mentre dalla metà della prossima settimana è attesa la fase più intensa dell’ondata di calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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