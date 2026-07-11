Circa 200 persone si sono radunate a Zevio per un evento di corse clandestine d’auto, organizzato tramite social network. I partecipanti, con veicoli modificati, si sono riuniti in un'area non autorizzata, rischiando incidenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno disperso il gruppo. Nel frattempo, si svolgeva un raduno di supercar autorizzato in un’altra regione, nel rispetto delle norme.

In concomitanza con il Southern Gardasee, il raduno espositivo di supercar autorizzato dal Comune di Monzambano nel Mantovano a Villa Conti Cipolla fino a oggi, proseguono le corse illegali con auto modificate nel Veronese. Dopo aver preso di mira il lago di Garda, disturbando i residenti col rombo dei motori e le sgommate, nella notte tra giovedì e venerdì si sono dati appuntamento sui social e su WhatsApp nell’area industriale di Zevio, dove si sono presentate 200 auto per compiere drifting e acrobazie. «Non ce lo aspettavamo, anche perché è difficile da prevedere, visto che si organizzano sui social - dice il sindaco di Zevio Paola Conti -. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, in 200 a Zevio per le corse illegali d’auto: raduno organizzato sui social, arrivano i carabinieri. «Rischiati incidenti»

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