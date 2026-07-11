A Genova, tutte le vie di accesso a piazza Leopardi sono state chiuse dalle forze dell’ordine in vista dell’arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, previsto per le 17. Il comizio è stato spostato di un’ora a causa delle proteste dei presenti, che hanno accolto Vannacci con slogan come “Genova non ti vuole”. La strada è stata bloccata per motivi di sicurezza, con un consistente intervento delle forze dell’ordine nella zona.

Sono state chiuse tutte le vie d’accesso a piazza Leopardi a Genova con i mezzi delle forze dell’ordine per l’arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale che, atteso per le 17.30 arriverà in ritardo di circa un’ora. Intanto un centinaio di antifascisti si è radunato in via Albaro a poche centinaia di metri dalla piazza, con cori e striscioni. Il comizio del segretario di Fn dunque comincerà in ritardo. Intanto il presidio promosso da Cgil e Anpi è diventato un piccolo corteo – nel video in alto – al quale stanno prendendo parte alcune centinaia di persone. Tra queste Igor Magni, segretario della Camera del Lavoro: “Il nostro è un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Vannacci, Genova non ti vuole”: il leader di FnV accolto dalle proteste in città. E il suo comizio slitta di un’ora

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E se ridere di lui non funziona che si fa, bizzarri? Se non possiamo protestare e non possiamo contestarlo perché altrimenti ti dà fastidio e lo chiami fare casino ci dai qualche indicazione chiara su cosa si deve fare? Un Podcast? Cento tweet cerchiobottisti tu x.com

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