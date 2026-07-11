Valerio Lundini e i VazzaNikki E’ tempo di Summer with us

Mercoledì 15 luglio alle 21, si terrà a Altopascio uno spettacolo dal vivo con Valerio Lundini e i VazzaNikki. L’evento, intitolato “Su...mmer with us”, segue il successo ottenuto dai performer in teatri e piazze di varie città italiane. La performance è prevista in una location pubblica e accessibile al pubblico. I partecipanti potranno assistere a uno spettacolo di musica e comicità.

Dopo il successo registrato nei teatri e nelle piazze di tutta Italia, Valerio Lundini e i VazzaNikki arrivano ad Altopascio con “ Su.mmer with us ”. L’appuntamento è mercoledì 15 luglio, alle 21.30 in piazza Ricasoli, nell’ambito della rassegna estiva Fuori Teatro - Storie in Piazza del Luglio Altopascese 2026, organizzata dall’amministrazione comunale insieme a Fondazione Toscana Spettacolo per la produzione di Doc7. Lo spettacolo “Su.mmer with us” sarà un concentrato del meglio della produzione artistica di Lundini e del suo storico gruppo musicale: improvvisazione, interazione col pubblico, comicità surreale e musica dal vivo si fondono in uno show che è allo stesso tempo concerto, teatro e cabaret, con sketch inaspettati, virtuosismi jazz e gag imprevedibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valerio Lundini e i VazzaNikki. E’ tempo di "Su...mmer with us"

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