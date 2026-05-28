? Domande chiave Come cambierà l'economia locale di Noci grazie a questo evento?. Chi sono i musicisti che accompagneranno Lundini sul palco?. Perché il Ministero della Cultura ha finanziato questa serata?. Dove si possono acquistare i biglietti per non restare senza?.? In Breve Biglietti disponibili su piattaforma DICE al costo di 15 euro.. Band Vazzanikki composta da Angelucci, De Novellis, Di Gironimo, Ricciardi e Sassaroli.. Evento finanziato dal programma Crea con fondi Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027 Puglia.. Lundini ha collaborato con Nino Frassica e Lillo & Greg prima del successo nazionale.. Il venerdì 31 luglio 2026 alle ore 21:30, l’Anfiteatro Comunale di Noci ospiterà lo spettacolo SU. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lundini e i Vazzanikki al Noci Film Fest: SU…MMER WITH US a Noci

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