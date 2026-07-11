Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato a Parigi al Transforming Education Summit +4 e all’High-Level Steering Committee SDG4, organizzati dall’Unesco. L’obiettivo era discutere le priorità dell’istruzione internazionale oltre il 2030, coinvolgendo anche studenti italiani. L’iniziativa si concentra sull’ascolto delle voci giovanili e sulla definizione di strategie per il futuro del settore educativo a livello globale.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha preso parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall’Unesco per definire le priorità dell’agenda internazionale dell’istruzione oltre il 2030.Nel corso dell’evento è intervenuto sul tema dedicato alle priorità per il consolidamento dei sistemi educativi, sottolineando l’importanza dell’impegno italiano per una scuola capace di coniugare qualità, innovazione e valorizzazione del merito, anche nell’ambito della cooperazione internazionale. «Vorrei evidenziare il messaggio proveniente dai giovani. È chiaro e forte. I giovani si aspettano e meritano politiche educative di qualità – ha spiegato il ministro -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Valditara a Parigi con gli studenti italiani per l’agenda istruzione 2030: ascoltare i giovani per il futuro

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