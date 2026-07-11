Usa un vecchio libretto degli assegni e rischia una sanzione fino a 50mila euro | il caso di un’operaia romana

Notizia in breve

Un’operaria romana di 57 anni rischia una sanzione fino a 50mila euro per aver usato un vecchio libretto degli assegni. La donna ha emesso un pagamento con un assegno scaduto, che non era più valido. La normativa prevede multe salate per chi utilizza strumenti di pagamento scaduti o non più in regola. La vicenda si è verificata nel corso di un’operazione di pagamento presso un negozio. La procedura ha portato all’intervento delle autorità competenti.