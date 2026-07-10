Hai un vecchio cellulare nel cassetto? Ecco i modelli che valgono una fortuna | fino a 50mila euro per l' Apple iPhone 2G

Un vecchio iPhone 2G può valere fino a 50.000 euro, secondo aste online. Questo modello, considerato ormai obsoleto, rappresenta una vera rarità per i collezionisti. Dai cassetti di casa, potrebbe emergere un vero e proprio tesoro tecnologico. Oltre all'iPhone 2G, alcuni altri telefoni di epoche passate stanno aumentando di valore, diventando oggetti da collezione molto ricercati.

Roma, 10 luglio 2026 – Tra gli oggetti dimenticati nel tempo può nascondersi anche un piccolo tesoro tecnologico. Un vecchio telefono, un tempo considerato superato dall'arrivo di nuovi modelli, oggi può rappresentare un pezzo di storia della tecnologia e un ambito oggetto da collezione. Il mercato dei cellulari vintage sta vivendo una seconda giovinezza. Alcuni modelli del passato sono tornati a essere ricercati perché rappresentano un pezzo importante della storia della tecnologia, ma anche perché riportano alla memoria un'epoca in cui ogni telefono aveva un design e un'identità ben precisa. A fare la differenza non è soltanto l'età. Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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