San Giuliano Milanese (Milano), 11 luglio 2026 – Le monache di Viboldone custodi dei libri antichi, anche il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci è passato dalle loro mani. E così, con un’attenta attività di restauro, le benedettine cercano di ridare dignità a vecchi manoscritti, codici e miniature danneggiati dall’assalto del tempo e delle tarme, affinché possano tornare ad essere fruibili, o a mostrare, almeno in parte, i messaggi che una volta custodivano. SAN GIULIANO - ABBAZIA DI VIBOLDONE - LABORATORIO LEGATORIA DELLE MONACHE - ATELIER RESTAURO LIBRO ANTICO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO In... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Un’oasi di spiritualità alle porte di Milano: al riparo dell’Abbazia di Viboldone le suore Benedettine al capezzale degli antichi manoscritti

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