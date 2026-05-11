Costa e montagne abruzzesi un' oasi dove rifugiarsi per trascorrere le vacanze 2026 al riparo dai prezzi folli

Le coste e le montagne dell'Abruzzo continuano ad attirare visitatori in cerca di relax, offrendo un'alternativa ai costi elevati di altre destinazioni. Le tensioni internazionali, in particolare nel Medio Oriente, stanno influenzando l'economia globale e, di riflesso, anche le scelte di vacanza in Italia. Le variazioni dei prezzi e le incertezze politiche portano molte persone a optare per mete locali, come questa regione, nota per la sua natura e tranquillità.

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