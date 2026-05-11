Costa e montagne abruzzesi un' oasi dove rifugiarsi per trascorrere le vacanze 2026 al riparo dai prezzi folli
Le coste e le montagne dell'Abruzzo continuano ad attirare visitatori in cerca di relax, offrendo un'alternativa ai costi elevati di altre destinazioni. Le tensioni internazionali, in particolare nel Medio Oriente, stanno influenzando l'economia globale e, di riflesso, anche le scelte di vacanza in Italia. Le variazioni dei prezzi e le incertezze politiche portano molte persone a optare per mete locali, come questa regione, nota per la sua natura e tranquillità.
Le conseguenze del conflitto in Iran vanno ben oltre l’area mediorientale. In un’economia mondiale sempre più globalizzata, autentici scossoni stanno mettendo a rischio abitudini consolidate anche in Occidente, vacanze comprese. L’inaspirsi del caro-vita e le incertezze legate ai viaggi in aereo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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UN LIBROè ambientato per la maggior parte in provincia di Chieti: il vero protagionista è l'Abruzzo, dalle montagne alla costa facebook
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