In Andalusia, un incendio iniziato giovedì sera nel comune di Los Gallardos ha causato la morte di 12 persone e ha distrutto 66 chilometri quadrati di territorio. Si tratta di uno dei più gravi incendi registrati nella storia della Spagna. Attualmente, la situazione sta migliorando, ma i vigili del fuoco continuano a intervenire per contenere le fiamme e monitorare l’area. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause dell’incendio.

In Andalusia sono morte 12 persone ed è stata distrutta un'area di 66 chilometri quadrati: ora la situazione sta un po' migliorando L’incendio che da giovedì sera si è sviluppato nel comune di Los Gallardos, nella regione autonoma dell’Andalusia, è uno dei più gravi della storia della Spagna. Almeno 12 persone sono morte e 8 sono ferite, di cui 4 in modo grave. Ci sono poi altre 23 persone che sono considerate disperse, anche se le autorità locali hanno detto che tra loro ci sono cittadini stranieri difficili da contattare che non è detto si trovassero nell’area colpita dall’incendio. Raramente ci sono stati incendi che hanno fatto un numero maggiore di morti: è capitato nel 1984, a La Gomera, una delle Isole Canarie, e nel 1979 a Lloret de Mar, vicino a Barcellona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Uno dei più gravi incendi che abbiano mai colpito la Spagna

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