Uno Bianca i pedinamenti Carabiniere identificato Sarà sentito dai magistrati

Notizia in breve

Un militare dell’Arma è stato identificato e sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito delle indagini sulla strage dell’Uno Bianca. I carabinieri stanno seguendo una nuova pista che collega l’attacco all’armeria di via Volturno ai Servizi segreti. Sono in corso pedinamenti e verifiche su alcuni sospetti. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire eventuali collegamenti tra i responsabili e le forze di intelligence.