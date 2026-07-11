Uno Bianca i pedinamenti Carabiniere identificato Sarà sentito dai magistrati
Un militare dell’Arma è stato identificato e sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito delle indagini sulla strage dell’Uno Bianca. I carabinieri stanno seguendo una nuova pista che collega l’attacco all’armeria di via Volturno ai Servizi segreti. Sono in corso pedinamenti e verifiche su alcuni sospetti. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire eventuali collegamenti tra i responsabili e le forze di intelligence.
Si percorrerà la nuova pista sulla Uno Bianca, che dalla strage nell’armeria di via Volturno porterebbe ai Servizi segreti, passando per un militare dell’Arma. Gli inquirenti sentiranno ora il carabiniere indicato da un testimone come colui che - racconta - lo seguì nei giorni successivi al duplice delitto che si consumò nel negozio in pieno centro il 2 maggio 1991. "È lui, l’ho riconosciuto", afferma con certezza il teste, riferendo anche che il militare dell’Arma durante quei pedinamenti non autorizzati (le indagini erano svolte dalla polizia) era in compagnia di un’altra persona, mai identificata: i magistrati stanno cercando di dare un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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