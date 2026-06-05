La presidente della Commissione europea ha dichiarato che i Balcani occidentali devono entrare nell’Unione europea, ma senza accelerare troppo il processo. Ha aggiunto che l’attenzione si estende anche all’Ucraina, con l’obiettivo di favorire il ritorno della pace nel continente. La dichiarazione è stata fatta durante un evento a Tivat, nel Montenegro, dove si è parlato di prospettive future per la regione e il ruolo dell’Europa.

Il futuro dell'Europa passa da qui. Da Tivat, dal Montenegro. Dai Balcani occidentali. Ma non si ferma qui: guarda all'Ucraina e all'impegno per riportare la pace nel Continente. E c'è fretta di farlo. Di allargare l'Unione per essere più forte e più stabile. Di abbracciare gli amici dei Balcani per strapparli alla morsa e alle tentazioni dei nemici, di Russia e Cina. E di tornare a parlare, anche con il nemico numero uno, il presidente russo Vladimir Putin. I leader sono cautamente ottimisti dal summit Ue-Balcani occidentali che si è tenuto a Tivat, la località turistica nel cuore delle Bocche di Cattaro. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è arrivata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Von der Leyen: "I Balcani nell'Unione europea ma senza accelerare troppo"

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