Un’altra uscita per la Samb Svincolato Vesprini
Il difensore Riccardo Vesprini è stato svincolato dal club rossoblù. La Samb, in attesa di risolvere i contratti di Eusepi e Dalmazzi, sta riorganizzando l’organico. Vesprini lascia la squadra dopo aver firmato la rescissione. Nessun altro dettaglio sulla durata del suo contratto o motivazioni ufficiali. La società prosegue con le operazioni di mercato per ridurre la rosa.
Ancora un’uscita in casa Samb. In attesa delle risoluzioni contrattuali di Eusepi e Dalmazzi, il club rossoblù continua nelle operazioni di limare l’organico a disposizione di Boscaglia: ufficiale lo svincolo del difensore Riccardo Vesprini. Il laterale destro aveva totalizzato in maglia rossoblù tre presenze, di cui una da titolare nella trasferta di Pontedera, per poi essere ceduto in D a gennaio al Giulianova (dieci gettoni ed un gol). Tra i giovani che non rientrerebbero più nella Samb del futuro ci sarebbe anche l’attaccante Cristian Iaiunese, a meno che Boscaglia non voglia valutarlo nel corso del ritiro precampionato. Simone Paolini poi vanta richieste in D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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