Un’altra uscita per la Samb Svincolato Vesprini

Notizia in breve

Il difensore Riccardo Vesprini è stato svincolato dal club rossoblù. La Samb, in attesa di risolvere i contratti di Eusepi e Dalmazzi, sta riorganizzando l’organico. Vesprini lascia la squadra dopo aver firmato la rescissione. Nessun altro dettaglio sulla durata del suo contratto o motivazioni ufficiali. La società prosegue con le operazioni di mercato per ridurre la rosa.