Le temperature elevate stanno già causando un aumento degli accessi negli ospedali, con i lavoratori che si trovano a rischio di malori legati al caldo. Sono state presentate le prime denunce riguardo a condizioni di lavoro esposte a temperature elevate, che potrebbero mettere in pericolo la salute dei dipendenti. La situazione si aggrava con l’afa persistente, che influisce anche sulle attività quotidiane e sulla sicurezza sul lavoro.

Il caldo non svuota soltanto le strade nelle ore centrali della giornata, quelle più calde e ’invivibili’, ma cambia anche il modo di lavorare. Nei cantieri si moltiplicano le segnalazioni per il mancato rispetto dell’ordinanza regionale che impone lo stop alle attività all’aperto nelle ore più calde, mentre bar e ristoranti fanno i conti con dehors deserti, bollette sempre più pesanti per l’aria condizionata e incassi in calo. "Negli ultimi giorni le segnalazioni sono aumentate. Riceviamo telefonate di lavoratori che non riescono a lavorare con questo caldo estremo", spiega Laura Scalia della Cgil Firenze. "Abbiamo sottoscritto accordi per rimodulare gli orari, ma il problema resta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’altra settimana a lottare con l’afa. Accessi già in salita negli ospedali . Lavoratori a rischio: prime denunce

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