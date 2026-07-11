Una serata per celebrare Lippi e l’Italia mondiale

Durante una serata al Marco Polo Sports Center, sono state mostrate immagini della finale mondiale vinta dalla nazionale italiana. I presenti hanno assistito alla proiezione di filmati e fotografie dell’evento, mentre sui monitor scorrevano le scene della partita decisiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’evento, che ha coinvolto appassionati e tifosi presenti nel centro sportivo. La serata si è concentrata sulla celebrazione di quel momento storico per la squadra azzurra.

Maledetta nostalgia. Beh, sì mentre sugli schermi all’interno del Marco Polo Sports Center, scorrevano le immagini della vittoriosa finale mondiale di Berlino 2006 – nella serata evento dedicata a Marcello Lippi, un viareggino sul tetto del mondo – i presenti non hanno potuto fare a meno di pensare ai venti anni trascorsi da quella serata ma anche alle indimenticabili emozioni vissute. "Per cui vale la pena vivere" ha aggiunto con convinzione uno dei presenti, molti dei quali hanno esibito ricordi reali - biglietti, foto, articoli di giornale - di quella serata allo stadio Olimpico di Berlino, dove si consumò lo smacco alla Francia. Marcello... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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