Ad Assisi sarà istituito un ufficio di prossimità dedicato a fornire servizi gratuiti di orientamento e informazione sulla volontaria giurisdizione. La struttura mira a facilitare l'accesso ai servizi legali e amministrativi per i cittadini. La creazione dell’ufficio fa parte di un progetto più ampio di digitalizzazione e miglioramento dei servizi pubblici. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di attivazione o sulla localizzazione precisa dell’ufficio.

Ad Assisi verrà istituito un "Ufficio di prossimità" per offrire ai cittadini un servizio gratuito di orientamento e informazione nell’ambito della cosiddetta volontaria giurisdizione. Sarà chiamato a svolgere diverse attività come orientare e informare su istituti di protezione giuridica (amministrazioni di sostegno, tutele, curatele), distribuire modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento e fornire indicazioni pratiche per la corretta compilazione, inviare e ricevere atti telematici agli e dagli uffici giudiziari (ad esempio istanze al giudice tutelare, rendiconti periodici) fungendo da sportello telematico decentrato, consulenza generale e primo orientamento qualificato per affrontare iter giudiziari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un nuovo "ufficio di prossimità". Assisi è sempre più “smart“

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