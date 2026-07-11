La gelateria Verderosa di Bergamo ha deciso di partecipare alla seconda edizione di “Un gelato per la pace”, un’iniziativa di raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere. L’evento coinvolge diverse gelaterie artigianali e cittadini, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’organizzazione umanitaria in alcune zone del Medio Oriente, tra cui Gaza. La campagna si svolge attraverso la vendita di gelati speciali e altre iniziative di raccolta fondi.

La Gelateria Verderosa di Bergamo aderisce alla seconda edizione di “Un gelato per la pace”, l’iniziativa che unisce gelaterie artigianali, cittadini e cittadine in una campagna di raccolta fondi diffusa a sostegno di Medici Senza Frontiere (MSF). Dopo il successo dello scorso anno, questo goloso appuntamento torna sabato 18 e domenica 19 luglio proponendo una nuova occasione di solidarietà. Giancarlo Bellelli, titolare della Gelateria Verderosa, spiega: “Siamo giunti alla seconda edizione di questa iniziativa, che è stata ideata lo scorso anno da un collega, il maestro gelatiere Gianfrancesco Cutelli. Considerando quello che stava... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Medio Oriente senza pace, forti esplosioni nel Libano. Fatah vince elezioni in CisgiordaniaNel Medio Oriente, le tensioni continuano a incidere sulla regione con esplosioni violente nel Libano meridionale durante una tregua temporanea.

AssoConcerti e Medici Senza Frontiere insieme per “La pace suona qui”, il video-manifesto proiettato sui maxi-schermi dei concerti estiviDurante l'estate, i maxi-schermi dei concerti trasmettono il video-manifesto “La pace suona qui”, promosso da AssoConcerti e Medici Senza Frontiere.

Temi più discussi: Un gelato per la pace, Verderosa a sostegno di Medici Senza Frontiere a Gaza e in Medio Oriente; Un gelato per la pace: anche a Torino torna la raccolta fondi di Medici Senza Frontiere per Gaza; Il 18 e 19 luglio a Milano torna Un gelato per la pace, iniziativa a favore di Medici Senza Frontiere; Chieri, dal 7 al 12 luglio si brinda al festival artigianale BicChieri di Birra.

Un gelato per la paceIl 18 e il 19 luglio, nelle gelaterie aderenti di tutta Italia e all’estero, il gusto anguria finanzierà i progetti di MSF in Medio Oriente. bergamonews.it

Quasi 1 miliardo di dollari dopo, gli Stati Uniti non riescono ancora a produrre un guanto medico reddit

A Bra torna per il secondo anno Un Gelato per la PaceIl 18 e 19 luglio il gusto e la granita all’anguria sosterranno i progetti di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile in Medio Oriente ... cuneodice.it