Un gelato per la pace Verderosa a sostegno di Medici Senza Frontiere a Gaza e in Medio Oriente

Da bergamonews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La gelateria Verderosa di Bergamo ha deciso di partecipare alla seconda edizione di “Un gelato per la pace”, un’iniziativa di raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere. L’evento coinvolge diverse gelaterie artigianali e cittadini, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’organizzazione umanitaria in alcune zone del Medio Oriente, tra cui Gaza. La campagna si svolge attraverso la vendita di gelati speciali e altre iniziative di raccolta fondi.

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La Gelateria Verderosa di Bergamo aderisce alla seconda edizione di “Un gelato per la pace”, l’iniziativa che unisce gelaterie artigianali, cittadini e cittadine in una campagna di raccolta fondi diffusa a sostegno di Medici Senza Frontiere (MSF). Dopo il successo dello scorso anno, questo goloso appuntamento torna sabato 18 e domenica 19 luglio proponendo una nuova occasione di solidarietà. Giancarlo Bellelli, titolare della Gelateria Verderosa, spiega: “Siamo giunti alla seconda edizione di questa iniziativa, che è stata ideata lo scorso anno da un collega, il maestro gelatiere Gianfrancesco Cutelli. Considerando quello che stava... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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