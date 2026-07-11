Un film che racconta il tema della dipendenza, ma da una prospettiva inaspettata e attraverso uno sguardo moderno. Un’opera che ha per protagonisti un apprezzato attore e regista monzese e una nota attrice e influencer, che ha preso parte a lungometraggi e serie tv e che è un volto conosciutissimo specialmente dai giovani frequentatori dei social. Si sono da poco concluse le riprese di “ Addicted “, nuovo cortometraggio scritto e diretto dal monzese Stefano Scala. Dopo dieci mesi di assenza dietro la macchina da presa, il regista e attore brianzolo ha messo mano a questo progetto, che nasce da un’idea di Giulia Sara Salemi, attrice e content creator che nella pellicola ricopre anche il ruolo di personaggio principale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un ’corto’ per il ritorno. Il regista Stefano Scala riflette con ’Addicted’

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Un ’corto’ per il ritorno. Il regista Stefano Scala riflette con ’Addicted’Dopo dieci mesi di assenza l’artista si dedica al tema della dipendenza L’obiettivo è esplorare un fenomeno che riguarda milioni di persone. ilgiorno.it