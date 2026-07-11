Dopo un anno e mezzo di chiusura, il piazzale Ravaldino riapre la Caffetteria Ravaldino, coinvolgendo i giovani nel rilancio. Questo spazio, che aveva chiuso i battenti, riprende la sua attività, seguendo il recente avvio di altre iniziative nella zona come il Wild Horse. La riapertura si inserisce in un processo di ripresa di luoghi pubblici, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

A distanza di pochi mesi dal rilancio del Wild Horse, piazzale Ravaldino si prepara ad alzare un’altra saracinesca: dopo un anno e mezzo di chiusura, riapre anche la Caffetteria Ravaldino. Un’altra scommessa da parte di under 25, che scelgono di investire nel territorio invece di abbandonarlo. Dietro al bancone del locale che si affaccia alla rotonda della Rocca ci sono tre ragazzi: Francesco Ghetti, classe 2002, già titolare del pub Wild Horse a pochi metri di distanza, e la coppia faentina composta da Joshua Corcione, classe 2002, e Laurentia Lungu, 2005. Una società indipendente da quella del Wild Horse, nata però dalla stessa energia e che porterà a una sinergia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un altro luogo che rinasce. Ravaldino riparte dai giovani

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Un altro luogo che rinasce. Ravaldino riparte dai giovaniLa Caffetteria chiusa da un anno e mezzo riapre lunedì grazie a tre under 25 che hanno scommesso su questa avventura. Due faentini insieme a Ghetti del pub Wild Horse. msn.com