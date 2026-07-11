Ultimi sondaggi elettorali il centrodestra perde lo 0,8% e va testa a testa col campo largo

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come il centrodestra continui a perdere consenso ( -0,8% ). Sostanziale stabilità, invece, per il campo largo. Le forze delle due coalizioni, nelle loro versioni base, si equivalgono: conservatori e progressisti sono entrambi a quota 42,3%. Ultimi sondaggi politici, chi è avanti. I dati in basso riportano la Supermedia YouTrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto al 9 luglio (con variazione rispetto al 25 giugno): Nota metodologica. La Supermedia YouTrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Questa ponderazione include sondaggi realizzati dal 25 giugno all’8 luglio, ed è stata effettuata il 9 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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ULMTIMA ORA SONDAGGI POLITICI: centro destra affonda mentre Vannacci sale, Schlein e Conte vincono

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