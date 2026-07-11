Ultimi sondaggi elettorali il centrodestra perde lo 0,8% e va testa a testa col campo largo

Da quifinanza.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli ultimi sondaggi elettorali indicano che il centrodestra ha perso lo 0,8% di consenso, mentre il campo largo rimane stabile. Le due coalizioni si attestano entrambe al 42,3%, risultando equivalenti. Il centrodestra continua a perdere terreno, mentre le forze del campo largo mantengono la loro posizione. I dati mostrano una parità tra le principali forze politiche in vista delle prossime consultazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come il centrodestra continui a perdere consenso ( -0,8% ). Sostanziale stabilità, invece, per il campo largo. Le forze delle due coalizioni, nelle loro versioni base, si equivalgono: conservatori e progressisti sono entrambi a quota 42,3%. Ultimi sondaggi politici, chi è avanti. I dati in basso riportano la Supermedia YouTrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto al 9 luglio (con variazione rispetto al 25 giugno): Nota metodologica. La Supermedia YouTrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Questa ponderazione include sondaggi realizzati dal 25 giugno all’8 luglio, ed è stata effettuata il 9 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ultimi sondaggi elettorali il centrodestra perde lo 08 e va testa a testa col campo largo
© Quifinanza.it - Ultimi sondaggi elettorali, il centrodestra perde lo 0,8% e va testa a testa col campo largo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULMTIMA ORA SONDAGGI POLITICI: centro destra affonda mentre Vannacci sale, Schlein e Conte vincono

Video ULMTIMA ORA SONDAGGI POLITICI: centro destra affonda mentre Vannacci sale, Schlein e Conte vincono?

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, la Supermedia: testa a testa tra centrodestra e campo largoSecondo la Supermedia Agi/Youtrend aggiornata al 23 aprile, il centrodestra e il campo largo si trovano in parità, con differenze minime nelle...

Sondaggi politici, Vannacci vola al 5%: testa a testa tra campo largo e centrodestraFuturo Nazionale raggiunge il 5% nei sondaggi politici, posizionandosi in testa tra le forze politiche emergenti.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggio: gli italiani non si fidano di Trump. Partiti, allunga Vannacci; Sondaggi, chi è il personaggio della settimana? Per gli elettori di centrosinistra è Vannacci; Sondaggio Youtrend, il centrodestra non vince senza Vannacci. Gli elettori dei partiti di governo contro il voto anticipato.

ultimi sondaggi elettorali ilSondaggi politici, Meloni è sempre la prima ma il campo largo batte il centrodestraDue elementi caratterizzano gli ultimi sondaggi elettorali: il campo largo che supera i conservatori e Vannacci che avanza ancora ... quifinanza.it

ultimi sondaggi elettorali ilSondaggi politici, continua la crisi di FdI e Pd: Meloni e Schlein in costante calo, Vannacci continua a salireContinua, nei sondaggi, il momento di difficoltà per Fratelli d'Italia e Pd, ancora in calo. E continua anche l'ascesa di Futuro Nazionale. lanotiziagiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web