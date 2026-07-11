Un nuovo under si aggiunge alla rosa della Cittadella Modena, con Alan Ugolotti che si unisce al club. Il giovane esterno, nato nel 2008, ha iniziato nella Reggio Calcio, poi ha giocato due anni nella Reggiana e cinque nel Bologna. Nell’ultima stagione con l’Under 18 del Bologna, Ugolotti ha totalizzato 31 presenze e si è classificato vice campione d’Italia. Nel frattempo, un altro under è passato al Nonantola.

Un altro under per la Cittadella Modena: in biancazzurro arriva Alan Ugolotti, esterno 2008 cresciuto nella Reggio Calcio, poi passato per due anni alla Reggiana e quindi per 5 anni al Bologna, con cui nell’ultima stagione con l’Under 18 vice campione d’Italia ha collezionato 31 presenze. Intanto ieri alle 14 si sono chiuse le iscrizioni della Serie D: dei 161 club interessati, 159 hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Co.Vi.So.D, il cui responso è atteso entro il 17 luglio. Le due iscrizioni non perfezionate riguardano il Valmontone (espressa rinuncia) e il Sora che non ha presentato la domanda. La commissione di vigilanza si esprimerà anche in merito agli eventuali ricorsi presentati entro le ore 14 del 23 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ugolotti alla Cittadella. Guerrieri va al Nonantola

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Ugolotti goes to Cittadella. Guerrieri goes to Nonantola.Amateur Football Another under for the white and blues: the winger born in 2008. Registration for Serie D has closed, only Valmontone and Sora have not completed them. sport.quotidiano.net

Ugolotti alla Cittadella. Guerrieri va al NonantolaCalcio Dilettanti Un altro under per i biancazzurri: l’esterno classe 2008. Chiuse le iscrizioni in serie D, solo Valmontone e Sora non le hanno perfezionate. . sport.quotidiano.net