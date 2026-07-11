Ucraina attacco russo su Kiev | la capitale avvolta dalle fiamme

La Russia ha lanciato un attacco notturno su Kiev, causando esplosioni e incendi in diversi quartieri. Sono stati colpiti i quartieri di Solomianskyi, Darnytskyi e Dniprovskyi della capitale ucraina. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni. L’attacco ha coinvolto più zone della città, con incendi che hanno richiesto interventi di emergenza.

La Russia ha sferrato un attacco notturno su Kiev. Sono state segnalate esplosioni e incendi nei quartieri di Solomianskyi, Darnytskyi e Dniprovskyi della capitale dell’Ucraina. Almeno 11 persone sono rimaste ferite, fra cui un ragazzino di 11 anni. Secondo l’aeronautica militare ucraina, le forze di Mosca hanno lanciato droni e 10 missili di vario tipo, tra cui sei balistici. Un altro raid aereo ha colpito anche Zaporizhzhia, uccidendo una persona e ferendone almeno 29. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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