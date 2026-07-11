Uccide la moglie con dieci coltellate nelle Marche | Mi aveva minacciato con un coltello

Da gazzettadelsud.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha ucciso la moglie con dieci coltellate nelle Marche. Secondo quanto riferito dall’uomo ai carabinieri, la donna lo aveva minacciato con un coltello e gli aveva detto che avrebbe cercato di ucciderlo se non fosse andato via di casa. L’episodio si è verificato in un’abitazione della zona. La donna è stata trovata senza vita, mentre l’uomo è stato arrestato sul posto.

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«Mi ha minacciato di farmi uccidere se non me ne andavo di casa e mi ha puntato un coltello». Così, davanti ai carabinieri, avrebbe tentato di giustificarsi Sami Khemaies, 39 anni, che nella serata di giovedì 9 luglio ha ucciso la moglie Luigia "Gina" Fortunato, 39 anni, con almeno dieci coltellate durante una violenta lite nell’abitazione di via Bramante 194 a Loreto (Ancona). La confessione L’uomo era poi uscito di casa con i vestiti insanguinati, si era recato nella caserma di Porto Recanati e aveva confessato di aver ucciso la moglie. Nel frattempo aveva ricevuto un messaggio dalla suocera, che aveva poco prima portato con sé il nipotino, la quale gli chiedeva informazioni sulla figlia non essendo riuscita a contattarla: l’uomo le avrebbe risposto «è morta». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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