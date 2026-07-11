Secondo un articolo di Tuttosport, nel 2026 si ipotizza che Erling Haaland avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. La trattativa non si è concretizzata e si parla di un possibile rischio non assunto dall’allora dirigenza. La voce circola da tempo, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui passaggi che avrebbero potuto portare all’acquisto. La notizia rimane quindi nel campo delle ipotesi e delle speculazioni senza sviluppi concreti.

2026-07-11 19:38:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Erling Haaland avrebbe potuto indossare la maglia della Juventus. Questa storia l’abbiamo sentita diverse volte, alcune volte un po’ romanzata, altre meno. Un grande rimpianto che ancora oggi tutti i tifosi ricordano, visto che il gigante vichingo sta facendo la differenza anche al Mondiale con la Norvegia, oltre ai tanti gol che da molti anni ha realizzato con il Manchester City. Gol che avrebbero potuto avere un altro colore? Forse. Ma a ripercorrere in modo puntuale la vera storia ci ha pensato il direttore Guido Vaciago al centro del nuovo video di Tuttosport. La storia di Haaland e il mancato arrivo alla Juve. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Haaland alla Juve, il grande rimpianto e la vera storia. Se solo Marotta si fosse preso un rischio…

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