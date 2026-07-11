Turismo un piano per valorizzare la Via degli Dei

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta comunale di Firenze ha approvato un progetto triennale 2026-2028 per promuovere la Via degli Dei, il percorso che collega Bologna e Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano. È stato anche approvato uno schema di convenzione per valorizzare questa strada, che rappresenta un itinerario turistico importante. Il piano mira a sviluppare l’offerta turistica lungo il cammino e a favorire la sua promozione nei prossimi anni.

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Firenze, 11 luglio 2026 – La giunta del Comune di Firenze ha approvato lo schema di convenzione e il progetto triennale 2026-2028 per la promozione e la valorizzazione della Via degli Dei, il cammino che collega Bologna a Firenze attraversando l'Appennino tosco-emiliano. La delibera - proposta dall'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini - dovrà passare dal vaglio del Consiglio comunale. Il progetto . La strategia 2026-2028, si legge in una nota, «prevede azioni per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso iniziative coordinate con gli eventi del territorio, ampliare l'offerta con nuovi percorsi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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