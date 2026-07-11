La giunta comunale di Firenze ha approvato un progetto triennale 2026-2028 per promuovere la Via degli Dei, il percorso che collega Bologna e Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano. È stato anche approvato uno schema di convenzione per valorizzare questa strada, che rappresenta un itinerario turistico importante. Il piano mira a sviluppare l’offerta turistica lungo il cammino e a favorire la sua promozione nei prossimi anni.

Firenze, 11 luglio 2026 – La giunta del Comune di Firenze ha approvato lo schema di convenzione e il progetto triennale 2026-2028 per la promozione e la valorizzazione della Via degli Dei, il cammino che collega Bologna a Firenze attraversando l'Appennino tosco-emiliano. La delibera - proposta dall'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini - dovrà passare dal vaglio del Consiglio comunale. Il progetto . La strategia 2026-2028, si legge in una nota, «prevede azioni per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso iniziative coordinate con gli eventi del territorio, ampliare l'offerta con nuovi percorsi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, un piano per valorizzare la Via degli Dei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cagliari Marina: ultimo piano con altezze rare e vista investimento

Notizie e thread social correlati

Firenze, un piano per valorizzare la Via degli DeiIl Comune di Firenze ha approvato un piano triennale per promuovere e valorizzare la Via degli Dei, il percorso che collega Bologna a Firenze...

Turismo, Granelli: “Artigianato motore per valorizzare brand Italia”Il presidente di Confartigianato Imprese ha affermato che l’artigianato rappresenta il motore del turismo diffuso e sostenibile, contribuendo a...

Temi più discussi: L'identità diventa volano economico, Rovereto si affida a Progetto Turismo: L'enoturismo dialoga con cultura e outdoor; A Tresnuraghes il turismo è un piano machiavello ben riuscito; Turismo, Ariminensis: Su settimana spiagge vuote. Serve una strategia, non solo eventi e comunicati; In arrivo fondi per il turismo. Da Roma oltre 700mila euro.

La Cina punta ad attrarre 190 milioni di visite turistiche dall'estero ogni anno entro il 2030, secondo un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo del turismo, che segnala i crescenti sforzi del Paese per richiamare visitatori stranieri, stimolando i consumi e ap x.com

Piano un viaggio a Kodaikanal, ho bisogno di aiuto con l'itinerario. reddit

Lombardia, approvato il nuovo piano regionale per il turismo: ecco cosa cambiaIl programma guiderà le politiche del comparto fino al 2028, puntando su innovazione, sostenibilità, destagionalizzazione e valorizzazione delle aree meno battute per consolidare la crescita del compa ... italiaatavola.net

La Lombardia cambia modello di turismo: più qualità, innovazione e sostenibilità nel piano 2026-2028Assessore Massari: Non vogliamo semplicemente aumentare il numero dei visitatori, ma generare valore per le imprese e per le comunità locali ... telenord.it